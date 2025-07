Festa dell’Unità idee e musica

Torna la Festa de l'Unità al Parco Ausa di Rimini, dal 10 al 14 luglio: 5 serate di dibattiti politici, musica dal vivo e buona cucina per tutti. Al centro della manifestazione, organizzata dal Partito Democratico, temi di attualità: lavoro e precarietà, crisi climatica, sanità, governo della città, politiche economiche, turismo, disuguaglianze e pari opportunità. Giovedì 10 si apre con la segretaria generale Cgil Rimini Francesca Lilla Parco, l'assessore milanese Lorenzo Pacini e Tommaso Sasso dei Giovani Democratici sul futuro del lavoro. Venerdì 11 spazio alla sanità con Vasco Errani, Andrea Gnassi e William Raffaeli.

Tra Pd e Matteo Renzi è l’ora del disgelo. L’ex segretario dem sarà alla Festa dell’Unità, con un occhio alle elezioni 2027 - Tra PD e Matteo Renzi si respira un’aria di disgelo, con l’ex segretario pronto a rientrare nel cuore del dibattito politico, puntando alle elezioni del 2027.

Programmi per il week-end? Alla Festa Regionale de L’Unità PD Lombardo-Zona Adda Martesana ci sono idee per TUTTI! Si parte SABATO 5 luglio con i dibattiti ore 19: Semi di cittadinanza. Fiorella Ghilardotti 20 anni dopo ore 21: La Difesa al servizio Vai su Facebook

Appuntamento con la Festa de l’Unità di San Martino in Strada: apertura con l'europarlamentare Bonaccini; Bersani apre “Boschetto in Festa”: musica, buon cibo e politica dal basso; Si svela il programma della Festa dell’unità . Incontri, dibattiti, musica: c’è anche Paolo Rossi.