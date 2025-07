arrestato a malpensa covid spionaggio su vaccini fermato un hacker cinese

Un arresto che scuote il mondo della tecnologia e della sicurezza. Zewei Xu, un tecnico informatico cinese, è stato catturato all’aeroporto di Malpensa, sospettato di aver spiato le politiche vaccinali e governative statunitensi. Ma la sua vera identità e motivazioni rimangono avvolte nel mistero: semplice professionista o hacker di alto livello? La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla cyber-sicurezza e la diplomazia internazionale. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

di Anna Giorgi MILANO Un semplice tecnico informatico, come sostiene la moglie, o un hacker che, grazie alle abilità informatiche, spiava le politiche governative statunitensi? Zewei Xu, 33 anni, residente a Shanghai, è stato arrestato al suo arrivo all’aeroporto di Malpensa il 3 luglio e dal 4 si trova rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio (Varese). Era ricercato a livello internazionale su mandato d’arresto, emesso il 2 novembre 2023, dal Distretto meridionale del Texas del Tribunale distrettuale degli Usa. È accusato dall’ FBI, come si legge negli atti, di aver fatto parte di un team di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio, in particolare nel 2020 su vaccini anti-Covid in produzione all’Università del Texas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it