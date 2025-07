Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Vezza d’Oglio-Trento | orari tv percorso favorite Ci sarà la prima volata?

Il Giro d’Italia femminile 2025 si avvicina alla sua tappa più emozionante: da Vezza d’Aglio a Trento, 122 km di sfide intense e sorprese inaspettate. Dopo la rivoluzione di ieri, con Anna Henderson che indossa la maglia rosa, oggi potrebbe essere il momento di consolidare le posizioni o di sorprendere. La tappa, con una salita iniziale, promette battaglie all’ultimo pedalata e la prima volata della corsa. Resta sintonizzati per scoprire chi trionferà!

Il Giro d’Italia femminile 2025 arriva alla terza tappa. Ieri c’è stato uno scossone nella classifica generale con la britannica Anna Henderson che è diventata la nuova maglia rosa. Potrebbe essere una giornata tranquilla per le pretendenti al primato del Giro, ma attenzione comunque alle possibili sorprese. PERCORSO. La terza tappa, Vezza d’Aglio-Trento (122km), propone un percorso singolare. La frazione infatti si aprirà con la salita del Passo del Tonale ed una lunga discesa che porterà a valle. Da qui un lungo tratto con lievi ondulazioni porterà probabilmente alla prima vera volata di questo Giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Vezza d’Oglio-Trento: orari, tv, percorso, favorite. Ci sarà la prima volata?

