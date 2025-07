Lavori nelle scuole per un milione Al via interventi di manutenzione | Avremo edifici più fruibili e salubri

Il Comune di Ravenna investe quasi un milione di euro per rendere le scuole più sicure, funzionali e salubri. Con lavori che includono il rifacimento dei tetti, la sostituzione dei pavimenti e l’aggiornamento dei servizi igienici, si punta a garantire ambienti di apprendimento migliori per studenti e insegnanti. Un impegno concreto per un futuro scolastico più sano e accogliente, con interventi già in corso e pronti a concludersi in tempo per l’avvio dell’anno scolastico.

Con l’estate il Comune di Ravenna ha avviato una serie di lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici per circa 990mila euro. Si tratta per esempio di rifacimento del manto di copertura, della sostituzione dei pavimenti e del riammodernamento dei servizi igienici e tutti si concluderanno in tempo per l’inizio della scuola. Alle Randi, Monti, Gulminelli, Mani fiorite, Garibaldi, con 114.000 euro, si farà manutenzione del manto di copertura, come pure nella scuola secondaria Ricci Muratori e nel polo infanzia Lama sud (con 120.000 euro). Manutenzione straordinaria dei servizi igienici, invece, nella scuola primaria Cavina per 186. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori nelle scuole per un milione. Al via interventi di manutenzione: "Avremo edifici più fruibili e salubri"

