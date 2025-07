Trent’anni più uno alle Piagge Santoro e la ’Comunità insorgente’

Trent’anni più uno: un traguardo che segna il cuore pulsante della Comunità delle Piagge e il coraggio di don Alessandro Santoro, il giovane prete che nel 1994 ha iniziato il suo viaggio tra le 'Navi'. Una storia fatta di dedizione, sfide e speranza, nata da un semplice appartamento e cresciuta in un punto di riferimento per intere generazioni. La missione di Santoro continua a ispirare e a cambiare vite, confermando che il vero cambiamento parte dal cuore.

Trent’anni più uno: tanti ne festeggia la Comunità delle Piagge di don Alessandro Santoro. Cominciò tutto il 4 novembre 1994 quando il giovane, appassionato prete originario di Livorno prese possesso di un minuscolo appartamento di via Liguria, nelle cosiddette ’Navi’, e cominciò la sua missione nel quartiere. Alle Piagge non c’era – come non c’è nemmeno oggi – un edificio-chiesa e don Alessandro fu mandato a compiere una missione che Santoro aveva descritto così nella sua proposta originaria al cardinale Silvano Piovanelli, due anni prima: "Credo che la nostra Chiesa si debba rinnovare, debba imparare, se pur con umiltà, ad uscire allo scoperto, ad essere più libera e profetica, ad avere più coraggio (. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trent’anni (più uno) alle Piagge. Santoro e la ’Comunità insorgente’

