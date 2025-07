Presto nuove licenze per i taxi L’amministrazione comunale ha pronto un piano per il settore

Presto, a Lucca, il settore taxi vivrà una svolta interessante: l’amministrazione comunale ha annunciato un piano per aumentare le licenze disponibili, rispondendo alle esigenze di mobilità e crescita della città. Durante un incontro con la commissione consultiva, l’assessore Paola Granucci ha ribadito questa volontà, frutto di un’attenta analisi delle richieste del settore e delle dinamiche urbane. La decisione di Palazzo Orsetti sarebbe maturata a seguito...

Il Comune di Lucca aumenterà il numero di licenze per i taxi sul territorio comunale. O almeno questa è la volontà dell’amministrazione, ribadita dall’assessore al commercio Paola Granucci ieri mattina durante l’incontro con la commissione consultiva del servizio, composta, tra gli altri, dalle associazioni di categoria e dal rappresentante degli operatori del settore Francesco Mugnaini. La decisione di Palazzo Orsetti sarebbe maturata a seguito dei risultati di uno studio – commissionato dal Comune alla ditta Simurg consulenze e servizi con sede legale a Livorno – che, analizzando l’andamento dei flussi di turismo in città, avrebbe fatto emergere la necessità di incrementare il numero dei taxi per rispondere alle esigenze di mobilità urbana dei visitatori, in aumento rispetto a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presto nuove licenze per i taxi. L’amministrazione comunale ha pronto un piano per il settore

In questa notizia si parla di: licenze - taxi - amministrazione - comunale

Nuove licenze taxi a Bari: 59 domande idonee, 30 posti in concorso - Il Comune di Bari ha pubblicato l'elenco dei 59 candidati idonei al concorso straordinario per l'assegnazione di 30 nuove licenze taxi.

Sospesa la licenza a due tassisti Il Comune di Casamicciola Terme ha disposto la sospensione per dieci giorni di due licenze taxi, a seguito di violazioni accertate dalla Polizia Munic...#CRONACA#CRONACA Vai su Facebook

Presto nuove licenze per i taxi. L’amministrazione comunale ha pronto un piano per il settore; Taxi, volontà del Comune di aumentare le licenze; Taxi, prorogata la scadenza del bando di concorso straordinario per 16 nuove licenze.

Presto nuove licenze per i taxi. L’amministrazione comunale ha pronto un piano per il settore - La proposta avanzata dall’assessore Granucci è emersa ieri nell’incontro con la commissione consultiva. Segnala lanazione.it

A Lucca più licenze taxi per rispondere alla domanda crescente - Avviato il confronto con gli operatori del settore: l’amministrazione intende potenziare il servizio in vista dell’aumento del turismo ... Secondo luccaindiretta.it