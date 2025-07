I cambiamenti climatici | Mediterraneo e ondate di calore Un problema per l’ecosistema

I cambiamenti climatici nel Mediterraneo e le ondate di calore rappresentano una minaccia sempre più urgente per l’ecosistema marino. L’Indice di Salute dell’Oceano ci fornisce un monitoraggio fondamentale dello stato dei nostri mari, guidando politiche ambientali essenziali. Con temperature che raggiungono i 40 gradi, i nostri oceani sono sotto pressione: è il momento di agire per preservare un patrimonio naturale vitale per il benessere di tutti.

A livello globale esiste un Indice di Salute dell’Oceano, un insieme di indicatori che valuta lo stato di salute degli oceani. È uno strumento scientifico su cui si fondano politiche ambientali, basato sul principio che la qualità dei mari influisca direttamente sul benessere umano. Monitorare lo stato degli oceani, dunque, significa osservare i cambiamenti in atto e comprendere le dinamiche dell’ecosistema. I circa 40 gradi attuali costringono l’uomo ad adattare la propria vita, le attività sociali ed economiche ai cambiamenti climatici; allo stesso modo le specie marine risentono del riscaldamento delle acque, che in molte aree del Mediterraneo ha ormai raggiunto picchi superiori ai 30?°C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I cambiamenti climatici: "Mediterraneo e ondate di calore. Un problema per l’ecosistema"

