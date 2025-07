Transizione ecologica Imprese più sostenibili Ecco il protocollo green

Nel cuore della Toscana, un nuovo impulso per la sostenibilità prende forma: è nato il protocollo "Impresa green e sostenibile Pistoia", un innovativo esempio di collaborazione pubblico-privato. Comune di Pistoia, Alia Plures, Cna Toscana Centro e Confartigianato uniscono le forze per guidare le aziende verso una transizione ecologica efficace e duratura. Questo modello pionieristico promette di trasformare il modo di fare impresa, promuovendo pratiche più green e circolari, e aprendo la strada a un futuro più sostenibile per tutti.

Comune di Pistoia e Alia Plures, insieme a Cna Toscana Centro (sezione di Pistoia) e Confartigianato Pistoia, hanno sottoscritto un protocollo per favorire la transizione ecologica e l' economia circolare all'interno delle aziende. Il patto, denominato " Impresa green e sostenibile Pistoia ", unico per il momento in Toscana, è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di un modello di collaborazione pubblico-privato che punta a ridurre le emissioni, migliorare la gestione dei rifiuti, ottimizzare i consumi e introdurre buone pratiche ambientali nelle aziende. Le imprese che aderiranno volontariamente al protocollo potranno accedere a consulenze ambientali personalizzate, partecipare a corsi di formazione gratuiti e ottenere il riconoscimento ufficiale di "Impresa green e sostenibile", un marchio annuale rilasciato da Alia Plures che attesta l'impegno ambientale e che potrà essere esposto all'interno delle attività che lo hanno conseguito.

