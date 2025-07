Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 8 luglio ordine delle partite tv streaming

Se sei appassionato di calcio femminile e non vuoi perdere neanche un istante delle emozioni degli Europei 2025, sei nel posto giusto. Oggi, martedì 8 luglio, si alza il sipario sulla seconda fase del torneo con sfide imperdibili e orari da segnare in agenda. Scopri l’ordine delle partite, gli orari in tv e streaming, e preparati a vivere ogni attimo di questa emozionante competizione. L’obiettivo è chiaro: tifare forte e sostenere le nostre azzurre fino alla vittoria!

I Campionati Europei 2025 di calcio femminile si avvicinano pian piano al cosiddetto secondo giro di boa. Dopo il match di ieri sera delle azzurre oggi, martedì 8 luglio, scenderanno in campo le quattro formazioni del raggruppamento C, come sappiamo impreziosito dalla presenza di una delle squadre più temibili di questa rassegna: la Germania. Nello specifico, le teutoniche affronteranno in quel di Basilea alle 18:00 la Danimarca. L'obiettivo sarà ovviamente quello di incasellare la seconda vittoria consecutiva per mettere un'ipoteca sul passaggio del turno. Per le nordiche invece sarà importante rialzarsi dopo il K.

