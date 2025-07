Lezioni di musica e cinema Al via Summer School | Corsi formativi alternativi

Scopri un modo innovativo per immergerti nel mondo della musica e del cinema con la Summer School di Filmeeting APS. Cinque giornate di formazione coinvolgente, tra teoria e pratica, dedicate a giovani appassionati desiderosi di esplorare le frontiere più vivaci della cultura contemporanea. Grazie al sostegno di enti prestigiosi e alla passione dei docenti, i partecipanti avranno l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio culturale e sviluppare nuove competenze. Un’esperienza unica che lascerà il segno nel loro percorso di crescita.

Pratica e teoria si uniscono nelle cinque giornate di Summer School organizzate da Filmeeting APS con il contributo della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, con il patrocinio del Comune e del Parco Adda Sud, per esplorare le forme piĂą vive della cultura contemporanea. Sono iniziate ieri le lezioni che permetteranno a 25 giovani studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado di approfondire le loro conoscenze, le loro competenze e le loro passioni nei mondi del giornalismo, della musica, della storia, del cinema e della sceneggiatura. Un'esperienza gratuita, pensata per coltivare la curiositĂ degli alunni delle medie e dare spazio alle materie umanistiche, mettendo in atto e toccando con mano quelle che potrebbero diventare nel loro futuro delle scelte di vita.

