Il ministro Giuli elogia Massa Un assist per la candidatura | Investe molti soldi nella cultura

Il ministro Giuli loda Massa come un vero e proprio assist per la candidatura, evidenziando i significativi investimenti nella cultura e la visione strategica della città. La visita, seppur non ufficiale, porta con sé un forte messaggio di sostegno e collaborazione politica. Massa si presenta così come protagonista di una rinascita culturale, puntando a consolidare la posizione di Capitale Italiana della Cultura 2028. E ora, si apre un nuovo capitolo per questa ambiziosa sfida.

Cultura, investimenti e visione strategica: Massa mette in campo le sue carte migliori nella corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028. E lo fa con una visita che, pur non ufficialmente annunciata, assume un chiaro valore politico e simbolico. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto tappa in città per un sopralluogo che ha toccato alcuni dei luoghi simbolo del rinnovato impegno culturale locale, a cominciare dalla Villa della Rinchiostra, oggi sede del museo dedicato allo scultore Gigi Guadagnucci, e in questo periodo teatro di un'importante mostra in dialogo con le opere di Gio Pomodoro.

