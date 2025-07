Dazi Usa rinviano al 1° agosto Von der Leyen sente Trump ma ancora nessun accordo

Le tensioni sui dazi tra Usa e Ue si prolungano, con l'estensione della scadenza fino al 1° agosto decisa da Trump. Dopo un lungo stallo, la telefonata tra Von der Leyen e Trump rappresenta un passo importante, ma ancora lontano da un accordo definitivo. I negoziati continuano, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi di questa intricata partita commerciale. La strada verso una soluzione resta piena di incertezze, e il tempo stringe.

Più tempo per i negoziati Ue-Usa sui dazi. Il presidente americano, Donald Trump, ha infatti deciso di estendere dal 9 luglio al 1 agosto la scadenza per l’ entrata in vigore dei dazi, come annunciato dalla portavoce della Casa Bianca. I colloqui Usa-Ue sui dazi. Intanto i colloqui tra le due sponde dell’Atlantico sono arrivati ai massimi livelli. Domenica c’è stata una telefonata tra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e Trump. “C’è stato un proficuo scambio di opinioni e la presidente continua a essere in contatto con i leader dell’Ue”, riferisce un portavoce dell’Esecutivo Ue. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Usa rinviano al 1° agosto. Von der Leyen sente Trump ma ancora nessun accordo

