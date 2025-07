L’11 e 12 luglio sport e solidarietà con ’24 ore di calcio nonstop’

Dal 2003, la ‘24 ore di calcio non stop’ unisce sport e solidarietà in un evento ormai storico a Lugo. Con 20 edizioni all’attivo, questa festa coinvolge appassionati di tutte le età, portando energia e generosità nel cuore del quartiere Stuoie. L’appuntamento dell’11 luglio promette emozioni senza fine, mentre si rafforza il legame tra sport, comunità e solidarietà. Un’occasione imperdibile per vivere un weekend all’insegna della passione e del sostegno reciproco.

È una festa di sport e solidarietà tra le più longeve e che quest’anno taglia il traguardo delle 20 edizioni. Stiamo parlando della ‘24 ore di calcio non stop’, che torna a Lugo l’11 luglio nel campo Enea Faccani del quartiere Stuoie. A organizzarla è la Pol. Lugo 1982 in collaborazione con ‘Gli Amici di Pablo’ e ‘Stuoie Sport e Società’, con il patrocinio della locale amministrazione. Il calcio d’inizio è fissato per le 20 di venerdì 11 luglio sul campo sintetico dell’impianto sportivo, con gare ininterrotte fino alla giornata successiva, ad eccezione della consueta pausa nelle ore più calde, che verrà recuperata proseguendo le sfide fino alla mezzanotte di sabato 12 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’11 e 12 luglio sport e solidarietà con ’24 ore di calcio nonstop’

In questa notizia si parla di: luglio - sport - calcio - solidarietà

105XMasters 2025: A Senigallia dal 12 al 20 luglio torna all'evento estivo all'insegna di sport e divertimento - Il countdown per il 105XMasters 2025 è ufficialmente partito! Dal 12 al 20 luglio, Senigallia diventa il palcoscenico di un evento che unisce sport, musica e divertimento in una cornice da sogno.

L'11 e il 12 luglio a Lugo di Romagna una "24 ore di calcio nonstop" per la ventesima Festa di sport e solidarietà In un’estate lughese ricca di eventi e di appuntamenti, non può mancare anche quest’anno un’autentica festa di sport e solidarietà tra le più longe Vai su Facebook

L’11 e 12 luglio sport e solidarietà con ’24 ore di calcio nonstop’; 24 Ore di calcio nonstop”, l'11 e 12 luglio ventesima edizione della festa di sport e solidarietà; Cocomero nelle ore più calde e bomboloni al mattino: tra sport e solidarietà torna la 24 ore di calcio non stop.