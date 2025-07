Pelle mista? Ecco come riconoscerla e trattarla

Se hai la pelle mista, saperla riconoscere è il primo passo per una skincare efficace e personalizzata. La chiave sta nell’osservare attentamente le diverse zone del viso, poiché in alcune aree si evidenzieranno tratti distintivi che, se interpretati correttamente, ti guideranno verso i prodotti più adatti. Ma quali sono i segnali evidenti? Scopriamoli insieme per ottenere un incarnato equilibrato e radioso.

Riuscire a capire la propria tipologia di pelle non è assolutamente semplice, ma è fondamentale per individuare la migliore skincare routine da usare. Tuttavia, spesso, ci sono segnali che possono trarre in inganno. Ma per chi non sa come riconoscere la pelle mista, ce ne sono due piuttosto evidenti. La pelle del viso infatti, presenterà caratteristiche diverse a seconda dell’area che si osserva. Mentre nella zona T si noteranno i tratti distintivi della pelle grassa, in altre aree saranno evidenti i segnali di una pelle secca o normale. Paradossalmente, la pelle mista è la tipologia di pelle più diffusa trasversalemnte per età. 🔗 Leggi su Amica.it