Camerano recupero del Maratti | | Lavori all’intero complesso

Una serata all’insegna dell’entusiasmo e della passione per il patrimonio culturale di Camerano, con tanti cittadini riuniti nel cortile della biblioteca per scoprire il progetto di recupero del teatro Maratti. Una sfida importante per restituire alla città un gioiello storico che da decenni giace in attesa di rinascere. L’intervento, sostenuto dalle autorità locali, promette di riportare il teatro al suo splendore originario, valorizzando così il cuore pulsante di Camerano.

Tanta gente ha preso parte l’altra sera nel cortile biblioteca all’incontro di presentazione del progetto del teatro Maratti, gioiello in pieno centro chiuso da decenni per cui è pronto un imponente recupero. Presenti il sindaco Oriano Mercante accanto all’assessore ai Lavori pubblici Luciano Lucchetti, l’ingegner Roberto Cittadini, responsabile del settore "Gestione del territorio e del patrimonio" e l’ingegner Livio Gambacorta dello studio Acale di Ancona che se ne sta occupando. "La ristrutturazione del teatro e del complesso architettonico attiguo – ha detto il primo cittadino – è una questione prioritaria per la città e, naturalmente, per tutta la nostra amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camerano, recupero del Maratti:: "Lavori all’intero complesso"

In questa notizia si parla di: recupero - maratti - lavori - complesso

Camerano, recupero del Maratti:: Lavori all’intero complesso; Restyling del Teatro Maratti, un convegno a Camerano.

Camerano, recupero del Maratti:: "Lavori all’intero complesso" - Tanta gente ha preso parte l’altra sera nel cortile biblioteca all’incontro di presentazione del progetto del teatro Maratti, gioiello ... Secondo ilrestodelcarlino.it