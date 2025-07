Con il Carlino digitale T-shirt e telo in regalo

Preparati a vivere un’estate all’insegna della passione e dell’orgoglio sportivo! Il Resto del Carlino celebra il memorabile trionfo del 14 maggio con un’offerta imperdibile: sottoscrivendo l’abbonamento digitale di 6 mesi, riceverai in regalo una t-shirt da collezione e un telo mare esclusivi, perfetti per sfoggiare il tuo entusiasmo ovunque tu sia. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica...

Un’estate all’insegna dell’orgoglio e della passione sportiva: il Resto del Carlino lancia un’iniziativa speciale dedicata a tutti i tifosi e lettori per celebrare lo storico trionfo del 14 maggio. OCCASIONE IMPERDIBILE. Con ’Estate da tifosi!’, sottoscrivendo l’abbonamento alla versione digitale del quotidiano il Resto del Carlino della durata di 6 mesi, riceverai un regalo esclusivo: una maglietta da collezione e un telo mare in edizione limitata con l’iconica illustrazione della vittoria della Coppa Italia. L’evocativo disegno che campeggia su t-shirt e teli è realizzata dal celebre illustratore bolognese Davide Bonazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con il Carlino digitale. T-shirt e telo in regalo

