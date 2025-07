Meteo Roma del 08-07-2025 ore 06 | 15

Preparatevi a scoprire le previsioni meteo di venerdì 8 luglio 2025: un mix di fenomeni intensi al Nord, con piogge sparse e instabilità che aumentano nel pomeriggio, mentre il centro mantiene condizioni più stabili. Un panorama variabile che invita a pianificare con attenzione le vostre attività all'aperto. Ecco cosa ci riserva il clima nel dettaglio per questa giornata ricca di sorprese meteorologiche.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino fenomeni intensi sulla parte del Veneto sereno sulle altre regioni al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse anche intense tra Trentino Alto Adige Triveneto più asciutto sul Piemonte in serata residui fenomeni Adige Romagna e Triveneto sereno o poco nuvoloso altrove al centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locale instabilità sull'umbria settentrionale tempo invariato altrove insalata ancora pioggia temporali sulle adriatiche migliora nella notte al sud Al mattino locali piovaschi sulle coste tirreniche tra Campania e Calabria Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori in serata e nottata Non sono attese variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità temperature minime in calo al centro-nord sulla Sardegna stazionaria altrove massimo in generale diminuzioni le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it