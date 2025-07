Pompiere e poeta Bindi si racconta | Nelle mie pagine c’è la vita vera

Nelle pagine di Gaia Papi, Andrea Bindi, pompiere e poeta, ci invita a scoprire storie vere che emozionano e ispirano. Con il ritmo lento della poesia e la schiettezza dei fatti, Bindi dà voce alla vita quotidiana, tra coraggio e dolcezza. La piazza di San Domenico, gremita di pubblico, ha accolto con entusiasmo il suo nuovo libro, un’opera che celebra la forza autentica del vivere. Le copie andate a...

di Gaia Papi AREZZO Storie vere, lette, ascoltate e applaudite. Andrea Bindi ha scelto di raccontarle con il passo lento della poesia e la verità schietta di chi ogni giorno ha a che fare con la vita vera. Nessuna fiction. Nessuna finzione. Solo la forza dei fatti, la dolcezza delle parole. E una piazza, quella di San Domenico, piena, in cui Bindi, il vigile del fuoco poeta, qualche giorno fa ha presentato il suo nuovo libro. Le copie andate a ruba, oltre 80 firmate in una sera, dicono che c'è bisogno di storie così: vere, semplici, potenti. Andrea, questo è il tuo secondo libro. Da dove nasce questa raccolta di storie? "Nasce come la prima: da storie vere.

