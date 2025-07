Come sta Jannik Sinner? Ho sentito parecchio male al gomito Ma c’è ottimismo

Jannik Sinner si presenta determinato nonostante le difficoltà fisiche, dopo aver raggiunto i quarti di Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov. Il talento azzurro, tuttavia, ammette di sentirsi preoccupato per il problema al gomito destro, che lo ha morto in difficoltà durante il match. La sua tenacia e il suo spirito combattivo sono evidenti, e ora l’attenzione si concentra su come recuperare al meglio e continuare a lottare ai massimi livelli.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio ai quarti in virtù del ritiro di Grigor Dimitrov a Wimbledon: neppure l'azzurro è in ottime condizioni fisiche a causa di un problema al gomito destro, dovuto ad una caduta occorsagli nel primo game nel match, e che nel secondo set lo aveva costretto a chiedere l'intervento del fisioterapista. Sinner appare preoccupato della situazione: " Un po' di preoccupazione c'è, devo vedere come reagisco domani e come mi sveglio. Sicuramente faremo degli esami, una risonanza magnetica. E' una risposta che nessuno di noi sa ancora. La priorità è sicuramente quella di vedere come sta il gomito ".

