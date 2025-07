un murales realizzato dai ragazzi del nautico

Un’imponente opera d’arte nasce dal talento e dalla creatività degli studenti del Nautico Artiglio. Il murales, intitolato "Ti do una mano", adorna ora i locali della scuola, portando un tocco di mare e arte moderna. Realizzato dai giovani della classe 4^ DCV del corso costruttori navali, rappresenta un suggestivo paesaggio marino ispirato a Kandinskij. Un progetto che unisce passione, formazione e comunità, celebrando il valore dell’arte come strumento di crescita e condivisione.

"Ti do una mano" e i locali del Nautico Artiglio si arricchiscono di un’opera d’arte realizzata dagli allievi della classe 4^ DCV del corso costruttori navali nell’ambito dei progetti Pez. Si tratta di un murales che rappresenta una scena marina di barche a vela stilizzate e che si ispira all’arte di Vasilij Kandinskij. L’attività è stata svolta nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali voluti dalla Regione in collaborazione con l’ufficio Cred Versilia. Questi moduli permettono la realizzazione di attività rivolte agli studenti di tutte le età ed intervengono sia nell’ambito dell’infanzia per sostenere e qualificare il sistema dei servizi per la prima infanzia che nell’ambito dell’età scolare per prevenire e contrastare la dispersione, il disagio, ma anche per promuovere l’orientamento scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it