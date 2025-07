Oltre 300 famiglie senza luce Doppio guasto all’impianto e a Cogliate scoppia la polemica

Oltre 300 famiglie di Cogliate afflitte da un doppio guasto all'impianto elettrico scatenano una vera e propria emergenza. Da giovedì, residenti delle vie Donizetti, Marconi, Trieste, Carducci e Galvani convivono con blackout prolungati e l'odioso rumore di un generatore. La frustrazione cresce, l’incertezza sul ripristino si fa sentire. Una situazione che chiede risposte immediate e soluzioni durature, perché nessuno può vivere nell’ombra più a lungo.

Doppio guasto a catena, 320 famiglie senza corrente per più di un giorno e ora alimentate con un maxi generatore col relativo rumore) senza avere un’idea su quando il problema verrà risolto definitivamente. Sono esasperati i residenti della zona tra le vie Donizetti, Marconi, Trieste, Carducci e Galvani, che da giovedì sono alle prese con un problema serio della fornitura elettrica. Alle 18 di giovedì è saltata la corrente per la prima volta. Da lì è stato un continuo vai e vieni, fino al buio totale che si è protratto fino a venerdì alle 19, quando finalmente è stato posizionato in via Donizetti un generatore a gasolio in grado di alimentare le utenze rimaste senza linea e che è tuttora in funzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre 300 famiglie senza luce. Doppio guasto all’impianto e a Cogliate scoppia la polemica

