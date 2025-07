a faenza i campionati italiani della bandiera

A Faenza si respira già l’entusiasmo della Tenzone Argentea 2025, l’atteso campionato italiano della bandiera, che dal 18 al 20 luglio riunirà oltre 800 alfieri e musici provenienti da tutta Italia. L’evento, simbolo di tradizione e passione, promette tre giorni di emozioni e spettacoli, coinvolgendo 21 gruppi in una sfida avvincente. La presentazione ufficiale ha acceso i riflettori su questa straordinaria manifestazione, pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia.

Presentata l'edizione 2025 della Tenzone Argentea in programma a Faenza dal 18 al 20 luglio: oltre 800 fra alfieri e musici in lizza per 21 gruppi provenienti da tutta la penisola. Si è svolta ieri mattina la presentazione ufficiale dell'edizione 2025 della Tenzone Argentea serie A2 evento di spicco della Fisb: sono intervenuti il sindaco nonché Magistrato dei Rioni, Massimo Isola, il vice Andrea Fabbri, Manuela Rontini da remoto, sottosegretaria alla presidenza della Regione, Manuel Ranalli presidente della Commissione Tecnica della Fisb e Maurizio Bertoni presidente Associazione sbandieratori e musici del Niballo.