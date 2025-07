Ex bus terminal il Comune vince il contenzioso

Un traguardo significativo per il Comune, che si aggiunge alle numerose vittorie nella difesa del patrimonio pubblico. Il recente verdetto della Cassazione, che ha sancito l’inefficacia dell’ipoteca sull’EX bus terminal, rafforza la posizione amministrativa e dimostra come la tutela del bene comune sia una priorità irrinunciabile. Questa vittoria testimonia la determinazione dell’ente nel tutelare gli interessi della collettività e nel contrastare azioni che minano il patrimonio pubblico.

Il verdetto, emesso su rinvio della Cassazione, ha sancito l’inefficacia dell’ipoteca costituita sull’area e ha disposto che il bene rientri nella piena disponibilità del patrimonio pubblico del Comune. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute da Palazzo Mancini in tutti e tre i gradi di giudizio. "Una vittoria importante che va ad aggiungersi agli altri grossi contenziosi che si sono chiusi in questi ultimi mesi – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora agli Affari Legali Claudia Gabellini –. È il quarto che definiamo con esito favorevole per il Comune da quando ci siamo insediati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex bus terminal, il Comune vince il contenzioso

In questa notizia si parla di: comune - terminal - vince - contenzioso

Lavori al terminal, cambia la mobilità fino a settembre: l'ordinanza del Comune - Lavori al terminal: cambia la mobilità fino a settembre, secondo l’ordinanza del Comune. «Siamo nella fase decisiva di uno dei cantieri più importanti per l’accesso alla città », annuncia l’assessore ai lavori pubblici Stefano Rispoli.

Ex Bus terminal, il Comune vince il contenzioso: area torna nel patrimonio pubblico #Rimini Vai su Facebook

Ex Bus terminal, il Comune vince il contenzioso: area torna nel patrimonio pubblico; Cattolica: ex Bus Terminal. Il Comune vince il contenzioso; Terminal crociere Bari, vince l'Authority.

Cattolica: ex Bus Terminal. Il Comune vince il contenzioso - Dopo piazzetta delle Erbe, Villa Fulgida e Regina Maris, si è chiuso mercoledì 3 luglio un altro contenzioso decennale, quello relativo alla vicenda dell’ex ... Come scrive chiamamicitta.it

Ex bus terminal di Cattolica. L'Amministrazione vince in contenzioso in Appello - Si è chiuso mercoledì il contenzioso decennale relativo alla vicenda dell’ex Bus Terminal di Cattolica. Scrive newsrimini.it