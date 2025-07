Bandecchi non perde colpi Perugia resta divisa a metà

Nonostante le sfide quotidiane e le tensioni che scuotono Perugia, Stefano Bandecchi conferma il suo carisma e la fiducia dei cittadini, rimanendo stabile nel cuore degli elettori. Un risultato che testimonia come, anche in tempi di difficoltà , la sua leadership continui a distinguersi. E mentre le polemiche si susseguono, il sindaco dimostra di saper navigare tra le polemiche, mantenendo saldo il suo consenso. La sua storia è un esempio di resilienza politica e di capacità di coinvolgimento.

Una "grana" al giorno per Stefano Bandecchi. Ma nonostante questo ai ternani questo sindaco continua a piacere. Almeno secondo il sondaggio di Noto pubblicato ieri dal Sole 24 Ore. Lui vinse il ballottaggio nel 2023 con il 54,62% dei voti. Oggi è più o meno allo stesso punto con il 55%. Ma la notizia è che non c’è alcun calo del suo gradimento e che è al 37esimo posto tra gli oltre cento sindaci delle città capoluogo. E fa invece un leggero passo indietro, sempre secondo Noto Sondaggi, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi. Lei il ballottagggio vinse con il 52,1% delle preferenze e staccò di tremila voti l’avversaria del centrodestra, Margherita Scoccia (47,9%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandecchi non perde colpi. Perugia resta divisa a metÃ

