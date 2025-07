Circonvallazione incontri coi privati | Pronti coi lavori a inizio autunno

La Circonvallazione Ovest si appresta a cambiare il volto della mobilità locale: con incontri dedicati ai privati, si preparano i lavori che inizieranno all'inizio dell'autunno. Questa infrastruttura strategica promette di liberare il Quartiere del Sole dal traffico pesante e di collegare più efficacemente le aree produttive del Mantovano, Veneto e Modenese. La sua realizzazione rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica del territorio.

L’importanza strategica della Circonvallazione Ovest è ormai nota, non fosse altro che per il ruolo che rivestirà nel collegamento tra due strade provinciali (la Sp 69 “Virgiliana” e la Sp 45 per Scortichino); consentendo di togliere definitivamente il traffico pesante dal Quartiere del Sole e favorire un collegamento diretto tra le zone produttive del Mantovano e del Veneto con il polo delle ceramiche del Modenese. Nella riunione di Giunta di venerdì mattina, l’amministrazione ha approvato una delibera con la quale si è adottato il progetto definitivo dell’opera, redatto dalla società Integra Srl a spese del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it