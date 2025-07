Viale Mazzini partiti i lavori Primo giorno col senso unico Gli esercenti | Noi in difficoltà

Viale Mazzini, cuore pulsante di Siena, ha inaugurato i lavori di riasfaltatura con un senso unico in salita. Un cambiamento temporaneo che, sebbene indispensabile per migliorare le vie della città , mette in difficoltà esercenti e residenti. La speranza è di chiudere i cantieri in anticipo, ma nel frattempo, la viabilità e l’economia locale sono sotto pressione. Una sfida che richiede pazienza e solidarietà da parte di tutti.

Un problema non da poco, quello che riguarderĂ viale Mazzini per i prossimi venti giorni (anche se la speranza è di chiudere in anticipo l’intervento). Una delle arterie principali della viabilitĂ senese è da ieri a senso unico a salire, causa lavori per la completa riasfaltatura. Un intervento ormai non piĂą rinviabile, come riconoscono non solo i residenti ma anche tutti coloro che abitualmente si trovano a passare da qui. Ma che crea anche qualche disagio, come sottolineano alcuni esercenti. "Purtroppo tutto ciò crea delle difficoltà – afferma Stefania Sestini titolare di Fiorir di Fiori a metĂ di viale Mazzini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viale Mazzini, partiti i lavori. Primo giorno col senso unico. Gli esercenti: "Noi in difficoltĂ "

In questa notizia si parla di: viale - mazzini - lavori - senso

“Imbarazzo a Viale Mazzini, Pierluigi Diaco non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’ al programma di Monica Setta”: l’indiscrezione di Chi - Pierluigi Diaco esprime il suo disappunto riguardo alla partecipazione di alcuni protagonisti di "BellaMa’" nel programma di Monica Setta.

Al via i lavori in via Mazzini! Da lunedì 7 luglio a venerdì 26 luglio ? Rifacimento del manto stradale Investimento: 400.000 € ? Modifiche alla viabilità : ? Senso unico da Ferrovia a via Lippo Memmi Divieto di sosta su entrambi i lati Obbligo di svol Vai su Facebook

Viale Mazzini, partiti i lavori. Primo giorno col senso unico. Gli esercenti: Noi in difficoltĂ ; Via ai lavori di asfaltatura in viale Mazzini; Operazione viale Mazzini. Da domani senso unico.

Viale Mazzini, partiti i lavori. Primo giorno col senso unico. Gli esercenti: "Noi in difficoltà" - Da ieri riasfaltatura totale di una delle principali strade di collegamento con il centro. Come scrive msn.com

Operazione viale Mazzini. Da domani senso unico - Si potrà percorrere la strada solo a salire, dalla stazione verso città. Segnala msn.com