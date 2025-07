Regole più flessibili contro i rumori

Le alte temperature non possono più essere considerate un’emergenza straordinaria da gestire con provvedimenti occasionali. Per questo – ha detto Zini – riteniamo necessario adottare regole pi249 flessibili contro i rumori, che bilancino le esigenze di sicurezza e rispetto per i cittadini. Questa strategia può rappresentare una soluzione efficace per garantire un ambiente più sostenibile e armonioso nei nostri territori, senza compromettere lo sviluppo e l’efficienza delle opere edilizie.

Federica Zini, vice presidente, espressione del territorio di Bologna, di Ance Emilia Area Centro, l'Associazione dei Costruttori di Bologna, Ferrara e Modena, si è espressa sul tema dei cantieri edili che devono osservare una pausa dalle 12,30 alle 16 nei giorni più caldi. "Le alte temperature non possono più essere considerate un'emergenza straordinaria da gestire con provvedimenti occasionali. Per questo – ha detto Zini – riteniamo necessario superare la stagione delle ordinanze ad hoc e definire regole chiare e permanenti. Le imprese edili già includono il rischio calore nei loro Documenti di Valutazione dei Rischi (Dvr) e nei Piani Operativi di Sicurezza (Pos), adottando misure preventive e organizzative mirate.

