Quindici artisti esplorano la ricerca Mostra collettiva nel cuore della città

Nel cuore pulsante di Monza, in un'affascinante dimora seicentesca, si svela la terza edizione di “Les Artistes”, una mostra collettiva che unisce quindici artisti contemporanei. Attraverso dipinti, sculture e ceramiche, questi creativi dialogano con la materia e la natura, offrendo uno sguardo originale sulla ricerca artistica. Un’esperienza da non perdere per gli appassionati d’arte e curiosi in cerca di ispirazione. La cultura si accende in vicolo Lambro: lasciatevi sorprendere!

Quindici autori contemporanei in una mostra collettiva. Quindici percorsi creativi uniti dalla visione dell’arte come ascolto della materia e dialogo con la natura. Una serie di dipinti, sculture e ceramiche per una visuale suggestiva sulla ricerca artistica. È quanto offre la terza edizione di “Les Artistes“, la collettiva d’arte contemporanea organizzata dall’associazione Arti""Sta in vicolo Lambro, a Monza. Nella dimora seicentesca a pochi passi dal Duomo fino a sabato 19 si possono scoprire le opere di 15 artisti nel cortile interno dell’edificio, tra glicini e affreschi antichi. "Nessun tema vincolante - spiegano gli organizzatori -, ma una costellazione di linguaggi e tecniche, dalla pittura all’acquerello, dalla ceramica alla scultura in marmo, gesso, legno e alluminio, che offrono uno spaccato ricco e autentico della ricerca artistica contemporanea". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quindici artisti esplorano la ricerca. Mostra collettiva nel cuore della città

In questa notizia si parla di: quindici - collettiva - artisti - ricerca

DRAWGATE — Mostra collettiva a Larciano (PT) Dal 3 al 31 luglio 2025, negli spazi della Casa Studio Galleria CVM VENIO, prende vita Drawgate, progetto corale di 15 artisti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Segni, storie, tecniche diverse si intreccian Vai su Facebook

Quindici artisti esplorano la ricerca. Mostra collettiva nel cuore della città; Ricognizioni contemporanee 2 - Rassegna collettiva alla Sala della Gran Guardia; Art evolution – Mostra collettiva.

Mostre: 'Sinergie', a Parma collettiva di quindici artisti - ''Sinergie' è il tema della mostra collettiva di quindici artisti, in dialogo con le opere di Mario Schifano e Mimmo Rotella, inaugurata oggi e in programma fino al 28 gennaio alla galleria Art ... Lo riporta ansa.it

quindici artisti - dieci anni di galleria - MilanoToday - Dellupi Arte è felice di annunciare l’apertura del nuovo spazio espositivo in Piazza Amendola 3, Milano, con una collettiva che racconta i dieci anni di attività e ricerca della galleria. Riporta milanotoday.it