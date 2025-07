La visita di Valditara Prima le proteste poi i lavori dei ragazzi | Ministro guardi qua

La visita di Valditara a Pesaro ha messo in luce un panorama contrastante: dalle vibranti proteste degli adulti alle innovative iniziative degli studenti, alimentate da ingenti finanziamenti del PNRR. Un crescendo di emozioni che ha dimostrato come il futuro dell’istruzione possa essere scritto sia nelle piazze che nelle aule scolastiche. E tra le sfide e le opportunità , la giornata si è conclusa lasciando intendere che il cambiamento è già in atto.

La prima giornata di visita a Pesaro del ministro all’istruzione Giuseppe Valditara ha avuto un sapore agrodolce passando, nel giro di un’ora e mezza, dall’ accesa protesta degli adulti – esponenti sindacali di categoria, amministratori di centrosinistra, associazioni politiche – alle geniali idee concretizzate dagli studenti con la stagione straordinaria di finanziamenti provenienti dal Pnrr. Le prime sono state liquidate dal ministro Valditara con poche parole: "Proteste? Ma quali proteste. saranno state 30 persone, tutte su con gli anni. Parliamo di cose positive, cose concrete". A manifestare c’erano i Giovani Democratici i rappresentanti di Sinistra Italiana; del Movimento 5 Stelle; di Possibile (Civati); di Flc Cgil, Anpi, Arcigay, poi il gruppo dei Docenti resistenti e i precari concorso 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La visita di Valditara. Prima le proteste, poi i lavori dei ragazzi: "Ministro, guardi qua"

