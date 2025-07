Catastrofe Texas | sale il bilancio delle vittime del Guadalupe e torna l’allerta

La devastante alluvione in Texas ha già mietuto almeno 82 vittime e lasciato 41 dispersi, con il fiume Guadalupe che esonda in una tragedia che scuote l'intera comunità. La situazione si aggrava, e le autorità rilanciano l’allerta, evidenziando la gravità di un disastro che richiede immediata attenzione e solidarietà. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi di questa emergenza senza precedenti.

Almeno 82 i morti e 41 i dispersi a causa dell'esondazione del fiume Guadalupe: da oggi torna l'allerta L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Catastrofe Texas: sale il bilancio delle vittime del Guadalupe e torna l’allerta

In questa notizia si parla di: torna - guadalupe - allerta - catastrofe

La tempesta perfetta in Texas, rischio sottostimato e allerta flop: così l'alluvione ha sommerso ogni cosa; Fiume straripa in Texas e investe un campo scout, morti e dispersi: le immagini drammatiche; Texas, la paura persiste: alzato il livello allerta inondazioni | VIDEO.

Torna il maltempo in Campania, domenica con allerta meteo gialla - RaiNews - Torna il maltempo in Campania, domenica con allerta meteo gialla Perturbazione con precipitazioni intense: avviso valido fino alle 9 di lunedì in tutta la regione. Si legge su rainews.it