Tomasi boom di consensi Numeri chiari in Toscana È lui il sindaco più amato | Il merito è della squadra

Con numeri da record e un consenso inarrestabile in Toscana, Alessandro Tomasi si conferma leader indiscusso tra i sindaci, con il 200% di approvazione e una squadra vincente al suo fianco. La sua popolarità , unita a risultati concreti, rende il suo nome uno dei più caldi per la sfida regionale prevista a ottobre. Ma quali saranno le mosse decisive di questa battaglia politica all’orizzonte?

Se la sfida per lo scranno più alto della Regione Toscana, in programma (ufficiosamente) a ottobre, dovrà essere davvero fra i due candidati in pectore di centrosinistra, l'uscente Eugenio Giani, e centrodestra, il sindaco pistoiese Alessandro Tomasi, verrebbe da dire che secondo l'annuale " Governance Poll " pubblicato da Il Sole 24 Ore non ci potrebbe essere partita migliore. Da una parte, infatti, Tomasi è il miglior primo cittadino a livello toscano e al ventesimo posto in Italia fra i sindaci che piacciono, con il 57% di gradimento, in crescita dal 2022 del +5,5%. Un dato, quest'ultimo, che lo pone tra i tre migliori per crescita nel gradimento a livello nazionale.