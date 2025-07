Quella strada dimenticata Villanova finalmente i lavori Svolta dopo anni di proteste

Dopo anni di battaglie e proteste, finalmente la strada dimenticata di Villanova inizia il suo risanamento. Un risultato che premia l’impegno della comunità e della nostra testata nel chiedere un cambiamento reale e duraturo. La speranza è che questa riqualificazione porti non solo sicurezza, ma anche nuovo slancio a un paese che merita di essere ascoltato e valorizzato. Una vittoria per Villanova e per tutti noi che crediamo nel potere del coinvolgimento civico.

A lungo il nostro giornale si è battuto per cercare di dare una mano a un paese, Villanova, che per anni ha fatto i conti con la sua strada principale dissestata in un modo mai visto e allo stesso tempo molto, ma molto pericolosa. E alla fine anche le nostre sollecitazioni, insieme a quelle dei cittadini, hanno prodotto i loro frutti: ieri, infatti, sono iniziati i lavori di risanamento della strada comunale di Villanova, tra i comuni di Perugia e Marsciano. L’intervento (oltre 500mila euro l’importo dei lavori) è eseguito da Anas nell’ambito di un più ampio programma di ripristino delle strade interessate dal sisma del 2016. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella strada... dimenticata. Villanova, finalmente i lavori. Svolta dopo anni di proteste

