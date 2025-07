Raccolti 15 kg di rifiuti abbandonati

Unisciti a noi nel cuore di Pistoia, dove sedici volontari hanno trasformato il Parco della Rana in un esempio di rispetto e cura ambientale. In questa quinta edizione di "Insieme a te per l’ambiente", sono stati raccolti ben 15 kg di rifiuti, dimostrando che ogni piccolo gesto può fare la differenza. La partecipazione di McDonald’s e dei suoi dipendenti sottolinea come l’impegno collettivo possa valorizzare il nostro territorio e ispirare altri a seguire l’esempio.

Cinque sacchi per oltre quindici chili di spazzatura raccolti da sedici volontari. Ecco i numeri della tappa pistoiese di McDonald’s di " Insieme a te per l’ambiente ", una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. All’attivitĂ di riqualificazione, che ha interessato il Parco della Rana, hanno preso parte i dipendenti del ristorante McDonald’s di Pistoia. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa "Insieme a te per l’ambiente" è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolti 15 kg di rifiuti abbandonati

