Svolta sulle antenne Lucherini | Un piano per tutelare la salute dei nostri cittadini

Il Comune di Lucherini presenta un nuovo piano per la gestione delle antenne di telefonia mobile, un passo decisivo verso una pianificazione più moderna e responsabile. Con questo aggiornamento, l’obiettivo è proteggere la salute dei cittadini e preservare il paesaggio, senza rinunciare a una connettività efficiente e sostenibile. Un impegno concreto che sottolinea l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e benessere collettivo, garantendo un futuro più sicuro e connesso per tutti.

Nuovo programma comunale di impianti di telefonia mobile. "Un aggiornamento che rappresenta un passo fondamentale verso una pianificazione moderna e responsabile dello sviluppo delle reti di comunicazione mobile" spiega l’assessore Francesca Lucherini. E’ quanto verrà presentato giovedì alle 9 Comune. "L’obiettivo è tutelare la salute dei cittadini e il paesaggio, garantendo al tempo stesso un servizio di connettività efficiente e sostenibile. Il programma mette al centro la trasparenza, la collaborazione con i gestori e una gestione del territorio attenta e consapevole. Si tratta di uno strumento tecnico ma anche politico, con cui intendiamo governare i cambiamenti tecnologici nel rispetto della comunità e dell’ambiente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Svolta sulle antenne. Lucherini: "Un piano per tutelare la salute dei nostri cittadini"

