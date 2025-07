Doppio addio Juventus | uno in prestito e uno a titolo definitivo

Doppio addio Juventus: uno in prestito e uno a titolo definitivo. Un cambiamento che potrebbe segnare la fine di un’epoca per due talenti bianconeri, mentre la società si prepara a nuove sfide con l’arrivo di Jonathan David. Il mercato juventino si infiamma, promettendo colpi sorprendenti e decisioni importanti: cosa ci riserveranno i prossimi giorni? Restate con noi su Calciomercato.it per scoprire ogni dettaglio di questa rivoluzione.

Ecco l’operazione che può sancire la fine del percorso di due bianconeri, cosa sta succedendo Con l’arrivo di Jonathan David, la Juventus ha ufficialmente iniziato le grandi manovre sul mercato. Dobbiamo attenderci nei prossimi giorni una compagine bianconera veramente molto attiva nella sessione di trattative, come del resto vi stiamo raccontando su Calciomercato.it. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Dopo il canadese, innanzitutto, la Juventus continua ad accelerare in attacco. L’obiettivo è provare a mettere le mani sia su Sancho che su Osimhen, nonostante si tratti di una aspirazione non facile da concretizzare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Doppio addio Juventus: uno in prestito e uno a titolo definitivo

Juventus, doppio colpo dall’Atletico: Marotta a mani vuote - La Juventus prepara un importante intervento sul mercato, puntando a due talenti dell'Atletico Madrid per rinforzare la squadra.

Quindi, ricapitolando: Il Newcastle lo prende a parametro zero a luglio 2024. ? Dopo una decina di presenze in cui non si ricorda nulla di eccezionale (appena 300 minuti giocati), decide di venderlo. La Juventus lo prende in prestito a 3,8 milioni di eur Vai su Facebook

Fine prestiti e svincoli: quanto risparmia la Juventus con gli addii - Con la scadenza del 30 giugno, si concludono le esperienze di due giocatori in bianconero: ancora sospeso il destino di Kolo Muani e Conceiçao. Secondo calcioefinanza.it