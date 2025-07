Da Dalla e Battisti a Coleridge. Doppio evento con musica e attori.

Un viaggio tra musica e teatro, tra ricordi indimenticabili e narrazioni coinvolgenti: dalla poesia di Dalla e Battisti alle atmosfere misteriose di Coleridge. Due eventi unici nel cuore della Brianza, capaci di emozionare e far riflettere, attraversando l’Italia e oltre. Non perdere questa occasione di vivere un’esperienza sensoriale sotto le stelle, tra canzoni immortali e storie avventurose. Ti aspettiamo giovedì alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana a Giussano…

Ricordi, aneddoti e brani immortali di due grandi cantautori italiani, per un viaggio nella memoria che parte da “Piazza Grande“ e che da Bologna arriva a Milano attraversando parole, musica ed emozioni. E poi una storia di avventura, mistero e orrore, che esplora temi come la natura umana, il peccato e la redenzione. Doppio appuntamento con il teatro di prosa sotto le stelle in Brianza. Giovedì alle 21.15 nel parco di Villa Sartirana a Giussano la compagnia Eccentrici Dadarò proporrĂ il concerto-spettacolo “C’era due volte Lucio“, racconto delle vite e dell’arte di Lucio Dalla e Lucio Battisti: guidati dall’attrice Rosella Rapisarda ci si muoverĂ tra storie e ricordi, con le canzoni piĂą belle dei due artisti rilette in modo personale dalla 22MQ Band, un gruppo capace di spaziare dal jazz al blues, dal funky al soul. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it