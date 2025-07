Deserto sociale e 8 addetti a casa | Salvate l’ultimo bar del quartiere

Quel bistrot era un punto di riferimento, un angolo di convivialità che superava il semplice consumo di un caffè, diventando un vero e proprio salotto di quartiere. Ora, con la sua chiusura, il deserto sociale che si sta creando in via Marsala rischia di spegnere il cuore pulsante di San Carlo. Ma ci sono ancora speranze di rinascita e di recuperare lo spirito comunitario che ha reso quel luogo così speciale.

Un angolo di convivialità, un rifugio per anziani, studenti e comitive in cerca di un caffè o di una chiacchiera: il bar accanto alla Coop di via Marsala ha chiuso i battenti domenica 29 giugno, lasciando il quartiere San Carlo orfano di un presidio sociale. La notizia ha scosso gli avventori e gli otto dipendenti, informati a metà giugno della chiusura del contratto e dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo. "Quel bistrot era un luogo di vita, un punto di incontro dove rilassarsi, leggere un giornale o lavorare in un’atmosfera accogliente", racconta Villy De Luca, consigliere comunale Pd, che ha lanciato un appello social per mobilitare il quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it