Festa delle pro loco Da tutta Italia all’insegna del gusto

Un grandioso spettacolo pirotecnico sul mare alla mezzanotte di domenica ha chiuso in bellezza la 23esima edizione di ’ Pro loco in festa ’, il grande evento enogastronomico che trasforma Porto San Giorgio nella capitale del gusto e delle tradizioni locali. Sono state 39 le pro loco partecipanti, provenienti da Marche, Abruzzo, Lazio, Sicilia, Toscana e altre regioni italiane. A impreziosire la festa due delegazioni straniere, tra cui la città ungherese di Varpalota. Ogni stand offriva una ricetta tipica del proprio territorio, trasformando il lungomare in un ristorante all’aperto: dai maccheroncini di Campofilone agli arrosticini di Teramo, dalla bistecca alla fiorentina agli spaghetti all’amatriciana, passando per i cannoli siciliani e le cozze alla marinara di Pedaso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it