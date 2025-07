Maria Antonietta arriva la mostra dedicata alla regina più it girl di sempre

Maria Antonietta, la regina più iconica di sempre, conquista ancora il cuore del pubblico con una mostra dedicata al suo stile senza tempo. Nonostante viva in un’epoca priva di social media, il suo guardaroba continua a ispirare e affascinare, confermando il suo status di vera IT girl. Presto, al Victoria & Albert Museum di Londra, sarà possibile immergersi nel suo mondo di eleganza e ribellione. Non lasciatevela scappare!

Nonostante si tratti di una figura storica (ergo priva di social media) non smette di affascinare il pubblico anche grazie al suo guardaroba, presto in mostra al Victoria & Albert Museum di Londra.

