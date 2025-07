Frana di Cà Bianca il cantiere per altri tre mesi

La frana di Cà Bianca, in Valsamoggia, richiede ancora almeno tre mesi di lavori per garantire la sicurezza e la riapertura di via Cà Bianca, la strada di cresta tra Crespellano e Oliveto. Un intervento necessario per ripristinare la normalità alle circa ottanta persone che vivono sulla collina, ancora penalizzate dai disagi causati dal cedimento del versante occidentale a causa delle recenti intemperie. La comunità attende con speranza il ritorno alla normalità.

Serviranno almeno altri tre mesi di cantiere, in Valsamoggia, per arrivare alla riapertura di via Cà Bianca, la strada di cresta tra l’abitato di Crespellano e quello di Oliveto che è ancora sbarrata dopo il cedimento del versante occidentale della strada comunale a poca distanza dal borgo medievale avvenuto a seguito dell’ondata di maltempo del maggio 2023. Disagi prolungati quindi per le circa ottanta persone residenti sulla collina sopra Stiore e Monteveglio, che per via di due frane, quella di via Cà Bianca e l’altra di via Cà Foscolo (riaperta da tre mesi), per due anni sono stati costretti a percorrere ogni giorno chilometri e chilometri di strada in più per raggiungere la fondovalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frana di Cà Bianca, il cantiere per altri tre mesi

In questa notizia si parla di: bianca - mesi - cantiere - frana

Dazi, intesa Usa-Cina per stop parziale di 3 mesi e riduzione delle tariffe. Casa Bianca: “Vittoria per Washington” - I dazi tra Stati Uniti e Cina hanno subito un cambiamento significativo: un'intesa prevede uno stop parziale di tre mesi e la riduzione delle tariffe.

Nubifragi, frane, case isolate e allerta arancione. Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno ha creato particolari problemi nella frazione Cancia di Cadore, nel comune di Borca di Cadore (Belluno), dove una frana Vai su Facebook

Frana di Cà Bianca, il cantiere per altri tre mesi; Mega frana di Tavernola, l'intervento per la messa in sicurezza: 16,5 milioni e 15 mesi di lavori; Dentro al cantiere della frana sulla ferrovia del Fréjus.

Lecco-Ballabio, 23 mesi di cantiere: dalla frana del dicembre 2022 i lavori non sono ancora finiti - MSN - Lecco, 2 novembre 2024 – Dovevano durare quattro mesi, ne sono trascorsi 23, ma i lavori non sono ancora finiti. Segnala msn.com

Lecco-Ballabio, 23 mesi di cantiere: dalla frana del dicembre 2022 i lavori non sono ancora finiti - Il Giorno - Lecco, 2 novembre 2024 – Dovevano durare quattro mesi, ne sono trascorsi 23, ma i lavori non sono ancora finiti. Riporta ilgiorno.it