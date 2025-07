La maturità in anticipo Gabriele cento e lode e un futuro da pianista | La musica è la mia vita

Perché vuole dedicarsi con maggiore attenzione alla sua vera passione: la musica. Gabriele Corsello, con un talento innato e una determinazione fuori dal comune, ha deciso di anticipare il suo percorso scolastico per inseguire il sogno di diventare un pianista professionista. La sua storia dimostra che con impegno e passione si possono raggiungere traguardi straordinari anche in giovane età, aprendo le porte a un futuro brillante e ricco di possibilità.

Quest’anno solo tre maturandi - su 24.949 in tutto, tra Milano e hinterland - si sono diplomati un anno prima perché "anticipatari per merito". Tra loro c’è Gabriele Corsello, 17 anni, che non solo è riuscito nell’impresa - studiando parallelamente il programma di quarta e di quinta superiore - ma chiude gli esami di Stato al liceo classico Setti Carraro con il cento, meritandosi pure la lode. Perché ha deciso di giocare d’anticipo? "Perché oltre al liceo classico sto concludendo il triennio al Conservatorio di Milano, studio pianoforte. È impegnativo portare avanti entrambi: andavo al Setti Carraro al mattino, al Conservatorio la sera e studiavo di notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La maturità in anticipo. Gabriele, cento e lode e un futuro da pianista: "La musica è la mia vita"

