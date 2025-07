Ex Ilva settimana decisiva per Taranto Sindacati | Rischio bomba sociale

L’ex Ilva di Taranto si trova al centro di una settimana decisiva, con tensioni e speranze che si intrecciano nella città e tra i sindacati. La riunione a oltranza al Ministero per le Imprese potrebbe determinare il futuro dello stabilimento e della comunità locale, mentre le decisioni si avvicinano a un punto di svolta. Intanto, le emozioni e le aspettative sono alle stelle: il destino di Taranto rischia di diventare una bomba sociale o di rinascita.

Si apre una settimana cruciale per l’ex Ilva e per la città di Taranto. Al ministero per le Imprese è convocata una riunione a oltranza per decidere sul futuro dello stabilimento. Per il ministro Adolfo Urso la maratona dovrà chiudersi con una decisione definitiva sull’accordo di programma, chiarendo che in ultima istanza la scelta spetta alla città di Taranto e alla sua nuova amministrazione. Ieri il tavolo preparatorio al Ministero. Intanto ieri al ministero si è riunito un tavolo preparatorio, presieduto da Urso, con la ministra del Lavoro Marina Calderone collegata da Aalborg dove si trova per la ministeriale Ue, e i sindacati, che hanno ribadito la richiesta di garanzie per l’occupazione e la decarbonizzazione dell’impianto siderurgico. 🔗 Leggi su Lapresse.it