Arcoveggio lavori in A13 Svincolo chiuso due mesi

Come parte di un importante intervento di ammodernamento, gli automobilisti sono invitati a pianificare i loro spostamenti con anticipo. La chiusura temporanea dello svincolo ‘Bologna Arcoveggio’ sulla A13 durerà due mesi, ma con i nuovi dispositivi di sicurezza si garantirà una viabilità più sicura e affidabile. Restate aggiornati per alternative di percorso e dettagli sui lavori, perché la vostra sicurezza è la nostra priorità .

Partono domani i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza dello svincolo ‘ Bologna Arcoveggio ’ sulla A13. Autostrade per l’Italia ha programmato la sostituzione delle barriere esistenti sulla Bologna-Padova con nuovi dispositivi "più performanti e in linea con gli standard tecnici più recenti". La stazione di Bologna Arcoveggio sarà quindi chiusa in uscita per chi proviene da Bologna da domani, 9 luglio, fino al 9 settembre: come alternative saranno disponibili Bologna Borgo Panigale per chi arriva da Milano, Bologna Casalecchio per chi proviene da Firenze, Bologna San Lazzaro o Bologna Fiera per chi arriva da Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arcoveggio, lavori in A13. Svincolo chiuso due mesi

Lavori allo svincolo Bologna Arcoveggio in A13: da quando - Se guidi lungo l’A13, presta attenzione: da mercoledì 9 luglio sono iniziati importanti interventi allo svincolo Bologna Arcoveggio, con chiusure programmate fino a settembre.

