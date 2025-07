Scomparsa Alessandro Venturelli oggi si decide sull'archiviazione La famiglia si oppone | Ascoltateci

Oggi a Modena si apre un capitolo cruciale nel caso di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020. La famiglia si oppone all’archiviazione, chiedendo giustizia e verità . La madre: “Alessandro non è un fascicolo da chiudere in un cassetto. Tutti gli scomparsi meritano di essere cercati”. Continua a leggere e scopri come il cuore di una famiglia si batte per la verità .

Oggi a Modena si terrĂ l'udienza di opposizione all'archiviazione del caso relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli, sparito da Sassuolo a dicembre del 2020. La mamma: "Alessandro non è un fascicolo da chiudere in un cassetto. Tutti gli scomparsi meritano di essere cercati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

