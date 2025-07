Frana all’Alpetto Nell’ex cava cede una lastra

Un incidente che ha scosso la tranquillità di Cesana Brianza: una frana improvvisa sull Monte Cornizzolo, nell’ex cava dell’Alpetto, ha suscitato preoccupazione tra residenti e escursionisti. Immediato l’intervento di soccorso, mentre il territorio si mobilita per garantire sicurezza e capire le cause di questa geologica emergenza. Ma cosa ha provocato questa potente caduta di roccia? Scopriamo insieme i dettagli di un evento che potrebbe cambiare il volto della zona.

Uno scossone, seguito da una nuvola di fumo in movimento sempre più veloce verso valle e poi un boato. Sembrava un terremoto. A far tremare la terra a Cesana Brianza ieri è stata una frana sul Monte Cornizzolo, nell’ex cava dell’Alpetto, sopra il centro abitato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, per il timore di possibili feriti o dispersi sotto le macerie, perché la zona è molto frequentata da escursionisti. Oltre che da terra, hanno effettuato una ricognizione in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo del 115. I sopralluoghi, a cui hanno partecipato il sindaco Luisa Airoldi e un geologo, hanno permesso di escludere il peggio: "Non risultano persone coinvolte o pericoli per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it