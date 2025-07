Bonus spesa 2025 | chi ne ha diritto quando arriva e come funziona

Il Bonus spesa 2025 torna anche quest’anno, offrendo un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Con una cifra di 500 euro, caricata su una carta prepagata disponibile negli uffici postali, si conferma come uno strumento fondamentale per sostenere le spese quotidiane. Ma chi ne ha diritto, quando arriverà e come funzionerà? Scopriamolo insieme, perché questa misura potrebbe fare la differenza nel tuo bilancio familiare.

Torna anche per il 2025 la Carta "Dedicata a te", meglio conosciuta come Bonus spesa. Si tratta di un contributo pensato per aiutare le famiglie con un reddito basso ad affrontare le spese quotidiane, dal supermercato alla benzina. L'importo resta di 500 euro, caricati su una carta prepagata che potrà essere ritirata negli uffici postali. Ma chi potrà beneficiarne? E quando sarà disponibile? Ecco quello che sappiamo finora. Cos'è la Carta "Dedicata a te". Si tratta di una carta prepagata distribuita da Poste Italiane, caricata con 500 euro, che può essere utilizzata per fare la spesa nei supermercati per prodotti alimentari essenziali, fare rifornimento di carburante, acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale.

