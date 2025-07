Islamismo in fuga Macron insegue

In un’Italia alle prese con il fermento dell’islamismo, Macron si schiera in prima linea, inseguendo una strategia di sicurezza più decisa. Di fronte alle crescenti tensioni legate ai Fratelli musulmani, il presidente francese convoca il Consiglio di Difesa: ma sarà sufficiente rafforzare le «regole esistenti» per contrastare efficacemente questa minaccia? La sfida è aperta e la partita è tutta da giocare. Continua a leggere.

Di fronte alla minaccia dei Fratelli musulmani il presidente convoca il Consiglio di Difesa. Il rafforzamento delle «regole esistenti» però è una minestra riscaldata. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Islamismo in fuga, Macron insegue

In questa notizia si parla di: islamismo - fuga - macron - insegue

Islamismo: “Dovremmo essere solidali con Macron” - Dovremmo esprimere la nostra solidarietà alla Francia e al suo presidente Emmanuel Macron, scrive la politologa e ... Secondo swissinfo.ch

Borseggiatore in metro tenta la fuga per il tunnel dei binari: vigilante blocca i treni in transito e lo insegue - MSN - Tenta la fuga passando per il tunnel dei binari, viene inseguito da un vigilantes che fa bloccare i treni in transito. Si legge su msn.com