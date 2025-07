L' ordine del vescovo | non ci sono preti la messa è facoltativa

In un mondo in continua evoluzione, anche le tradizioni più radicate si trasformano. A Olomouc, in Repubblica Ceca, il vescovo Mons. Josef Nuzik ha deciso di rivedere il precetto domenicale, rendendolo facoltativo e aprendo nuove riflessioni sul ruolo della fede e delle pratiche religiose. Scopri come questa scelta sta influenzando la comunità e il panorama ecclesiastico locale.

Roma. Il precetto domenicale non è più un precetto, almeno a Olomouc, in Repubblica ceca. E' la decisione del vescovo locale, mons. Josef Nuzik, dopo aver dovuto procedere alla can.

