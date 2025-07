Precipita da una scala e muore Stava aiutando l’amico in negozio

Una tragedia ha sconvolto la comunità cinese di Mirandola: un uomo di 55 anni, precipitato da una scala mentre cercava di aiutare un amico nel negozio, ha perso la vita. La sua disponibilità e spirito di solidarietà erano nota a tutti, rendendo questa perdita ancora più dolorosa. Un tragico esempio di come, in un attimo, la vita possa cambiare drasticamente. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di questa persona, ricordando il suo sorriso e il suo cuore generoso.

Aveva risposto all’appello dell’amico che gli aveva chiesto un aiuto per sistemare alcune cose in negozio, soprattutto i pannelli del controsoffitto. Era quindi salito su una scala ma, all’improvviso, ha perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra. Purtroppo, nonostante il repentino arrivo dei soccorsi per lui non vi è stato nulla da fare. Lutto nella comunità cinese di Mirandola. Ieri mattina, infatti, poco prima delle 12 un 55enne di origine cinese è deceduto dopo una rovinosa caduta dalla scala sulla quale era da poco salito per sistemare appunto i pannelli. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Alessandro Bernardi; zona industriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipita da una scala e muore. Stava aiutando l’amico in negozio

