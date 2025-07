Marius riparte l’ascensore | Ci soffriva | ora è finita

L'ascensore di Marius è finalmente tornato in funzione, portando sollievo e speranza alla famiglia. Per oltre un mese, la loro quotidianità è stata segnata da preoccupazioni e sacrifici, ma ora tutto sembra voltare pagina. Diana, sorella di Marius, esprime con emozione il sollievo di aver superato questo difficile ostacolo, dimostrando come la perseveranza possa trasformare le sfide in traguardi. È una vittoria che ci ricorda l'importanza di non arrendersi mai.

"Non posso spiegarlo a parole. Mi stavo preoccupando che quest’estate Marius sarebbe rimasto ogni sera chiuso in casa. È stata una sofferenza anche doverci esporre così, per una situazione che si poteva risolvere senza tutto questo clamore. Ma va bene. l’importante è che tutto sia finito". La voce di Diana, la sorella di Marius, il ragazzo disabile di 32 anni rimasto bloccato in casa per oltre un mese a causa dell’ ascensore guasto in un palazzo di edilizia popolare ad Arezzo, è un misto di sollievo e amarezza. La fine dell’incubo è arrivata ieri mattina, con la riparazione definitiva dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marius, riparte l’ascensore: "Ci soffriva: ora è finita"

